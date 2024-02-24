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Военная операция на Украине ,  
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Над третьим российским регионом за ночь сбили дроны

Над Тульской областью сбили два дрона
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Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Тульской области, сообщило областное министерство региональной безопасности.

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны уничтожен БПЛА над Тульской областью. <...> По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Позднее министерство изменило сообщение, уточнив, что над территорией региона сбили два беспилотника, а не один.

В Минобороны подтвердили, что около 23:15 мск 23 февраля над территорией Тульской области был сбит беспилотник. Позднее ведомство сообщило, что около 00:15 мск два беспилотника сбили над территорией Тульской и Курской областей.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию после начала военной операции. В ночь на 24 февраля беспилотники также сбили над территорией Брянской и Белгородской областей, в Курской области была объявлена ракетная опасность.

В Брянской области сбили беспилотник
Политика

Кроме того, вечером 23 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил о падении летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения. После него на месте возник пожар площадью 250 кв. м. Позднее ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы, что возгорание локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. Огонь полностью потушили спустя чуть более чем полтора часа.

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Над третьим российским регионом за ночь сбили дроны
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