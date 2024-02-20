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Лидер республиканцев в США заявила о тревоге из-за состояния Байдена

Макдэниел из Республиканской партии заявила о тревоге из-за состояния Байдена
Президент США должен быть проницательным, решительным и готовым руководить, а есть ли эти качества в Байдене на фоне сообщений о его здоровье — сомнительно, считает глава руководящего органа Республиканской партии Ронна Макдэниэл
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена ставят под вопрос возможность исполнения им обязанностей главы государства, заявила председатель Национального комитета (руководящий орган) Республиканской партии Ронна Макдэниел в колонке для The Hill.

«Я сочувствую ситуации Джо Байдена. У всех нас есть близкие, которые в преклонном возрасте борются за свою остроту ума, но планка не может быть такой низкой для президента Соединенных Штатов. Печальная реальность? Джо Байден просто не подходит для этой работы [президентом США]», — пишет она.

Макдэниэл упоминает в тексте несколько последних информационных поводов, за которыми последовало обсуждение того, способен ли Байден из-за своего состояния управлять страной. Среди них:

  • Отчет спецпрокурора США Роберта Хура о секретных документах, в которых упоминаются проблемы с памятью американского лидера. В частности, был назван случай, когда глава государства во время общения со следователями по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от рака. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Байден был разгневан из-за доклада.
  • Несколько опросов американцев по поводу состояния Байдена. Так, согласно исследованию NBC, 75% избирателей, включая половину демократов, заявляли о беспокойстве психическим и физическим здоровьем президента. WSJ также сообщала, что эксперты, изучающие общественное мнение избирателей, в своих исследованиях наблюдают беспокойство респондентов из-за того, что Байден «не обладает всеми своими способностями».

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WSJ сообщала, что вице-президент Камала Харрис (по закону именно она будет исполнять функции главы государства, если это не сможет делать Байден) заявила, что готова взять на себя обязанности на фоне растущих опасений из-за способности 81-летнего лидера работать. Издание отмечало, что о возможном принятии на себя Харрис полномочий американского президента раньше говорили «тихо», но теперь этот вопрос обсуждается открыто. WSJ писала, что в последние месяцы Харрис брала на себя все больше публичных обязанностей.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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