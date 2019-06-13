Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России

Решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе России, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США», — поясняется в сообщении.

Росреестр также напомнил, что в России наименование города как «Киев» употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно — в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц».

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.

Ранее Совет США по географическим названиям принял решение изменить написание столицы Украины в английском языке с Kiev на Kyiv. С соответствующей просьбой к ведомству выступал посол Украины в США Валерий Чалый. В посольстве Украины в США заявили, что после вступления решения в силу 17 июня написание также может измениться и за пределами США, так как зарубежные организации, например Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA), ориентируются на базу данных американского ведомства.