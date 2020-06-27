МИД Украины заявил о переименовании Киева в Facebook

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Социальная сеть Facebook изменила правила написания столицы Украины, теперь она будет называться «Kyiv», а не «Kiev», чтобы избежать созвучия с русским языком. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. <...> Facebook официально перешел к использованию Kyiv», — сообщил министр. Теперь адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать новое написание города.

Кулеба сравнил украинский МИД с водой, которая точит камень, как МИД «точит» всех, «кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv». По словам министра, чтобы добиться от Facebook результата, Украина отправила «десятки и сотни писем», звонила во все офисы «от европейских до западного побережья США».

Летом 2019 года США переименовали в международной базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv по просьбе украинского посольства. Дипмиссия утверждала, что вслед за этим изменять написание начнут и зарубежные организации, которые ориентируются на американскую базу.

