В Брянской области сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор.
Он уточнил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Как сообщило позднее Минобороны, средства ПВО сбили дрон самолетного типа около 22:30 мск.
Стародубский муниципальный округ на юге граничит с Черниговской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о попытках атак беспилотников на их территории. 23 февраля дроны также сбивали над Курской и Белгородской областями.
В Брянской области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.
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