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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: над Стародубским округом Брянской области сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор.

Он уточнил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщило позднее Минобороны, средства ПВО сбили дрон самолетного типа около 22:30 мск.

Стародубский муниципальный округ на юге граничит с Черниговской областью Украины.

Над Белгородской областью сбили дрон
Политика

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о попытках атак беспилотников на их территории. 23 февраля дроны также сбивали над Курской и Белгородской областями.

В Брянской области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.

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В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник

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Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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