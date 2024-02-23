В Брянской области сбили беспилотник

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор.

Он уточнил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщило позднее Минобороны, средства ПВО сбили дрон самолетного типа около 22:30 мск.

Стародубский муниципальный округ на юге граничит с Черниговской областью Украины.



Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о попытках атак беспилотников на их территории. 23 февраля дроны также сбивали над Курской и Белгородской областями.

В Брянской области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.