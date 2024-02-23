Захарова пообещала добиваться от Литвы обеспечения транзита в Калининград

МИД пообещал добиваться от Литвы и ЕС выполнения условий транзита в Калининград

Москва будет добиваться от Литвы и Европейского союза выполнения обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение Вильнюса закрыть погранпереходы «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай.

По ее словам, «налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности». Официальный представитель МИДа отметила, что «такое бывало и в прошлом», и указала на то, что «в своем антироссийском порыве» Литва не учитывает интересы собственных граждан.

Захарова пообещала, что Москва будет добиваться того, чтобы Вильнюс и Брюссель выполняли «взятые на себя политические и международно-правовые обязательства» по обеспечению бесперебойного калининградского транзита. Речь идет как о пассажирских, так и грузовых поездах, подчеркнула она.

21 февраля власти Литвы приняли решение закрыть с 1 марта погранперехода «Лаворишкес» (с белорусской стороны Котловка) и «Райгардас» (Привалка) на границе с Белоруссией. Кроме того, Вильнюс ограничит посадку и высадку пассажиров на железнодорожных погранпереходах Кена (граница с Белоруссией) и Кибартай (граница с Калининградской областью России).

Ранее пассажиры с паспортами европейских стран, а также люди, имеющие визы и виды на жительство государств ЕС, могли выходить на этих станциях.

В РЖД сообщили, что решение Литвы не повлияет на действие транзита. Компания также напомнила, что с марта 2020 года российские поезда не останавливаются на территории страны с целью высадки и посадки пассажиров. «Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров (на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна), — подчеркнул оператор.