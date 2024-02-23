Британия попросила Бразилию повлиять на Россию в вопросе Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон попросил своего бразильского коллегу Мауро Виэйру использовать дипломатию для воздействия на Россию, чтобы закончить конфликт на Украине, следует из заявления, распространенного Форин-офисом. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях заседания руководителей министерств иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро.

«Министр иностранных дел подчеркнул разрушительные гуманитарные последствия войны и важность позиции Бразилии на международной арене в деле построения мира», — говорится в сообщении.

Кэмерон призвал Бразилию следовать собственным принципам и задействовать «имеющиеся каналы», включая БРИКС и председательство в G20, чтобы призвать Россию остановить боевые действия на Украине. Кроме того, министр попросил своего бразильского коллегу убедить Москву «создать пространство для дипломатии».

Наравне с этим глава Форин-офиса сказал, что Лондон выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет присоединения Бразилии, Германии, Индии, Японии и «постоянного представителя от Африки». Результатом переговоров министров также стало соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое «поможет модернизировать оборонно-промышленную базу Бразилии».

В 2024 году Бразилия стала председателем Группы двадцати, саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Африканский и Европейский союзы.

4 февраля Дэвид Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников. Он также призвал прекратить обсуждать «патовую ситуацию», поскольку экономика Запада в 25 раз крупнее российской. Происходящее на Украине министр назвал «вызовом поколения».

20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не выступала против переговоров. «Это касается и Украины», — подчеркнул он. Заявление прозвучало на встрече главы государства с министром обороны Сергеем Шойгу. Путин также указал на то, что Киев прервал переговоры по урегулированию конфликта «по прямой команде из Лондона и Вашингтона».