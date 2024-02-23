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Военная операция на Украине ,  
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Британия попросила Бразилию повлиять на Россию в вопросе Украины

Глава МИД Великобритании призвал Бразилию повлиять на Россию в вопросе Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон попросил своего бразильского коллегу Мауро Виэйру использовать дипломатию для воздействия на Россию, чтобы закончить конфликт на Украине, следует из заявления, распространенного Форин-офисом. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях заседания руководителей министерств иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро.

«Министр иностранных дел подчеркнул разрушительные гуманитарные последствия войны и важность позиции Бразилии на международной арене в деле построения мира», — говорится в сообщении.

Кэмерон призвал Бразилию следовать собственным принципам и задействовать «имеющиеся каналы», включая БРИКС и председательство в G20, чтобы призвать Россию остановить боевые действия на Украине. Кроме того, министр попросил своего бразильского коллегу убедить Москву «создать пространство для дипломатии».

Наравне с этим глава Форин-офиса сказал, что Лондон выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет присоединения Бразилии, Германии, Индии, Японии и «постоянного представителя от Африки». Результатом переговоров министров также стало соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое «поможет модернизировать оборонно-промышленную базу Бразилии».

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Дэвид Кэмерон

В 2024 году Бразилия стала председателем Группы двадцати, саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Африканский и Европейский союзы.

4 февраля Дэвид Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников. Он также призвал прекратить обсуждать «патовую ситуацию», поскольку экономика Запада в 25 раз крупнее российской. Происходящее на Украине министр назвал «вызовом поколения».

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20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не выступала против переговоров. «Это касается и Украины», — подчеркнул он. Заявление прозвучало на встрече главы государства с министром обороны Сергеем Шойгу. Путин также указал на то, что Киев прервал переговоры по урегулированию конфликта «по прямой команде из Лондона и Вашингтона».

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Теги
Великобритания Бразилия Дэвид Кэмерон Украина
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