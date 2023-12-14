Кэмерон рассказал, что приютил семью украинских беженцев

Дэвид Кэмерон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Глава МИД Великобритании и бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон рассказал, что приютил у себя дома семью беженцев с Украины. Об этом он сообщил, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента, передает Sky News.

Министр отвечал на вопрос, как Великобритания может содействовать восстановлению Украины, и заговорил о культурных связях двух стран, cообщает канал.

«Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — сказал он.

В Великобритании среди прочего действует программа Homes for Ukraine («Дома для Украины»), в рамках которой граждане могут выступить спонсорами украинцев при получении визы и принять их у себя как минимум на полгода, отмечает Sky News. По состоянию на январь 2023 года этой схемой воспользовались 110 тыс. украинцев.

Всего в стране существуют три схемы, по которым украинцы могут прибыть в Великобританию и остаться там жить. Кроме The Homes for Ukraine это: