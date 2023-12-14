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Военная операция на Украине ,  
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Кэмерон рассказал, что приютил семью украинских беженцев

Глава британского МИДа Кэмерон рассказал, что приютил семью украинских беженцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Глава МИД Великобритании и бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон рассказал, что приютил у себя дома семью беженцев с Украины. Об этом он сообщил, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента, передает Sky News.

Министр отвечал на вопрос, как Великобритания может содействовать восстановлению Украины, и заговорил о культурных связях двух стран, cообщает канал.

«Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — сказал он.

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В Великобритании среди прочего действует программа Homes for Ukraine («Дома для Украины»), в рамках которой граждане могут выступить спонсорами украинцев при получении визы и принять их у себя как минимум на полгода, отмечает Sky News. По состоянию на январь 2023 года этой схемой воспользовались 110 тыс. украинцев.

Всего в стране существуют три схемы, по которым украинцы могут прибыть в Великобританию и остаться там жить. Кроме The Homes for Ukraine это:

  • Ukraine Family Scheme для тех, у кого есть родственники в Великобритании;
  • Ukraine Extension Scheme. Для участия в этой программе не требуется наличие спонсора. Подать заявку по ней могут граждане Украины, у которых было разрешение на пребывание в Великобритании в период с 18 марта 2022 года по 16 ноября 2023-го (часть времени или на протяжении всего срока). Также она доступна для лиц, срок действия разрешительных документов которых истек 1 января 2022 года или позднее, однако они должны быть оформлены до этой даты.
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Теги
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