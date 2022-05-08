В Португалии сообщили о решении передать Украине БТР и гаубицы
Правительство Португалии одобрило отправку Украине 15 бронетранспортеров M113A, пяти гаубиц калибром 155 мм и легкого вооружения, сообщает со ссылкой на источники газета Nascer do SOL.
В 1990-х годах Португалия приобрела у США более 150 M113, с тех пор они находились на вооружении у армии страны. По информации газеты, власти согласились передать часть машин Киеву по просьбе Вашингтона.
По данным газеты, правительство также потребовало, чтобы Национальная республиканская гвардия подготовила к передаче Украине четыре бронемашины Iveco.
Министр обороны Португалии Хелена Каррейрас на этой неделе заявила, что правительство будет «насколько это возможно» помогать Украине и уже направляет ей «оборудование». «Мы уже направили в общей сложности 170 т военных и невоенных материалов, включая медицинские средства, и мы будем продолжать обсуждать возможность дальнейшей поддержки», — пообещала Каррейрас.
Издание отмечает, что оружие и техника, которые Лиссабон готов передать Киеву, не относятся к тем, в которых Украина сейчас нуждается сильнее всего. Президент Владимир Зеленский призывал страны Запада отправить на Украину танки, военные самолеты и ракеты.
5 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что принял приглашение украинского коллеги Дениса Шмыгаля посетить Киев. Он рассказал о намерении подписать на Украине соглашение «о значительной финансовой поддержке». Дату визита премьер не назвал, но Nascer do SOL пишет, что он состоится в ближайшие три недели.
После начала российской военной операции на Украине многие страны направили Киеву оружие, боеприпасы и другую помощь. Российские власти критикуют «накачку» Украины вооружениями: глава МИДа Сергей Лавров называл сложившуюся ситуацию «прокси-войной», а министр обороны Сергей Шойгу предупреждал, что Москва считает грузы с оружием на территории Украины целями для ударов. В Кремле заявляли, что поставки оружия не помешают России достичь целей спецоперации.