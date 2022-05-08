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В Португалии сообщили о решении передать Украине БТР и гаубицы

Nascer do SOL: Португалия передаст Украине бронетранспортеры и гаубицы
Правительство решило сделать это по просьбе американского руководства. Кроме того, премьер-министр Антониу Кошта намерен вскоре посетить Киев и подписать с украинскими властями соглашение о финансовой помощи
Бронетранспортер M113
Бронетранспортер M113 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Правительство Португалии одобрило отправку Украине 15 бронетранспортеров M113A, пяти гаубиц калибром 155 мм и легкого вооружения, сообщает со ссылкой на источники газета Nascer do SOL.

В 1990-х годах Португалия приобрела у США более 150 M113, с тех пор они находились на вооружении у армии страны. По информации газеты, власти согласились передать часть машин Киеву по просьбе Вашингтона.

По данным газеты, правительство также потребовало, чтобы Национальная республиканская гвардия подготовила к передаче Украине четыре бронемашины Iveco.

Министр обороны Португалии Хелена Каррейрас на этой неделе заявила, что правительство будет «насколько это возможно» помогать Украине и уже направляет ей «оборудование». «Мы уже направили в общей сложности 170 т военных и невоенных материалов, включая медицинские средства, и мы будем продолжать обсуждать возможность дальнейшей поддержки», — пообещала Каррейрас.

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Элена Каррейрас

Издание отмечает, что оружие и техника, которые Лиссабон готов передать Киеву, не относятся к тем, в которых Украина сейчас нуждается сильнее всего. Президент Владимир Зеленский призывал страны Запада отправить на Украину танки, военные самолеты и ракеты.

5 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что принял приглашение украинского коллеги Дениса Шмыгаля посетить Киев. Он рассказал о намерении подписать на Украине соглашение «о значительной финансовой поддержке». Дату визита премьер не назвал, но Nascer do SOL пишет, что он состоится в ближайшие три недели.

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После начала российской военной операции на Украине многие страны направили Киеву оружие, боеприпасы и другую помощь. Российские власти критикуют «накачку» Украины вооружениями: глава МИДа Сергей Лавров называл сложившуюся ситуацию «прокси-войной», а министр обороны Сергей Шойгу предупреждал, что Москва считает грузы с оружием на территории Украины целями для ударов. В Кремле заявляли, что поставки оружия не помешают России достичь целей спецоперации.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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