В Португалии сообщили о решении передать Украине БТР и гаубицы

Правительство решило сделать это по просьбе американского руководства. Кроме того, премьер-министр Антониу Кошта намерен вскоре посетить Киев и подписать с украинскими властями соглашение о финансовой помощи

Бронетранспортер M113 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Правительство Португалии одобрило отправку Украине 15 бронетранспортеров M113A, пяти гаубиц калибром 155 мм и легкого вооружения, сообщает со ссылкой на источники газета Nascer do SOL.

В 1990-х годах Португалия приобрела у США более 150 M113, с тех пор они находились на вооружении у армии страны. По информации газеты, власти согласились передать часть машин Киеву по просьбе Вашингтона.

По данным газеты, правительство также потребовало, чтобы Национальная республиканская гвардия подготовила к передаче Украине четыре бронемашины Iveco.

Министр обороны Португалии Хелена Каррейрас на этой неделе заявила, что правительство будет «насколько это возможно» помогать Украине и уже направляет ей «оборудование». «Мы уже направили в общей сложности 170 т военных и невоенных материалов, включая медицинские средства, и мы будем продолжать обсуждать возможность дальнейшей поддержки», — пообещала Каррейрас.

Издание отмечает, что оружие и техника, которые Лиссабон готов передать Киеву, не относятся к тем, в которых Украина сейчас нуждается сильнее всего. Президент Владимир Зеленский призывал страны Запада отправить на Украину танки, военные самолеты и ракеты.

5 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что принял приглашение украинского коллеги Дениса Шмыгаля посетить Киев. Он рассказал о намерении подписать на Украине соглашение «о значительной финансовой поддержке». Дату визита премьер не назвал, но Nascer do SOL пишет, что он состоится в ближайшие три недели.

Читайте на РБК Pro Pro Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Статьи Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи Pro x The Economist Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Статьи Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Какие риски параллельного импорта грозят России Какие риски параллельного импорта грозят России Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи

После начала российской военной операции на Украине многие страны направили Киеву оружие, боеприпасы и другую помощь. Российские власти критикуют «накачку» Украины вооружениями: глава МИДа Сергей Лавров называл сложившуюся ситуацию «прокси-войной», а министр обороны Сергей Шойгу предупреждал, что Москва считает грузы с оружием на территории Украины целями для ударов. В Кремле заявляли, что поставки оружия не помешают России достичь целей спецоперации.