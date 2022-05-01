Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине

Бронестранспортер М113 был разработан в 1959 году и до сих пор состоит на вооружении многих стран мира. Всего на Украину планируется доставить до 200 подобных машин

Пентагон распространил видеокадры с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам. В актуальный пакет помощи Украине входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США и их союзников с 1960-х годов.

«Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах», — сказано в пояснении к ролику. Видео снято на армейской базе в штате Джорджия.

Бронетранспортер М113 — разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство в 1960-м и производился вплоть до 2007 года. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.

Ранее в американском военном ведомстве также сообщили об отправке на Украину гаубиц М777. По словам представителя Пентагона, на 29 апреля около 60% из 90 запланированных к поставке гаубиц уже находились на территории Украины вместе со 155-мм снарядами.

Западные страны, включая США и ЕС, начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции. Вашингтон 21 апреля пообещал новый пакет военной помощи Киеву, в который войдут 72 гаубицы и 72 машины для буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, а также 121 тактический беспилотник. До этого президент США Джо Байден объявил, что Украине выделят $800 млн в качестве помощи в области безопасности.

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За счет этого Вашингтон пытается помочь Киеву занять максимально сильную позицию «как на поле боя, так и за столом переговоров», отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Российские власти не единожды критиковали передачу западными странами оружия Украине. Посол России в США Анатолий Антонов называл поставки «накачкой», выразив уверенность, что значительная часть вооружений попадает на Украине в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». В МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь заявленных целей военной операции.



Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В Минобороны заявляют, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры. В ответ Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.