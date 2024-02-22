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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль села Победа

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Победа на донецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные взяли под контроль село Победа, находящееся на трассе между Марьинкой и Угледаром, сообщило Минобороны. Зеленский накануне заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на нескольких участках фронта
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Победа, находящийся в нескольких километрах к юго-западу от Донецка, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что на южнодонецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 155 человек, один танк, два бронетранспортера, гаубицу «МСТА-Б», пушку М-46, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Село Победа расположено на трассе между Марьинкой (под контролем России) и Угледаром (под контролем ВСУ). Об активных боях за населенный пункт российские военкоры сообщали с прошлой недели. Накануне появилось видео со Знаменем Победы в центре села.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки из-за угрозы окружения. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города, который с 2015 года оставался одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ под Донецком, под полный контроль. Глава военного ведомства отмечал, что операцию провели при минимальных потерях.

ВСУ признавали, что часть военнослужащих на авдеевском направлении попала в плен, но не уточняли их число. Глава ДНР Денис Пушилин говорил о «достаточно большом» количестве пленных. По данным The New York Times, при отступлении из Авдеевки в плен могли попасть от 850 до 1 тыс. украинских солдат.

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Он связал это с нехваткой боеприпасов и военной техники, в том числе из-за задержки в получении западной помощи. Россия осуждает оказание военной помощи Украине

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Победа
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Победа

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Илья Пламенев Илья Пламенев
победа Военная операция на Украине наступление Минобороны
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