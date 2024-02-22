Минобороны: силы ПВО сбили дрон и ракету над Брянской и Ростовской областями

Минобороны cообщило о перехвате дрона и ракеты в двух областях

Российские средства ПВО перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник ВСУ в Брянской области, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.

Об уничтожении беспилотника в Брянской области в 01:08 мск написал в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что перехват был произведен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о поражении «воздушной цели» в небе над регионом. Он не уточнил, где и во сколько перехватили цель.

