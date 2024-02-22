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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны cообщило о перехвате дрона и ракеты в двух областях

Минобороны: силы ПВО сбили дрон и ракету над Брянской и Ростовской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник ВСУ в Брянской области, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.

В Брянской и Калужской областях сбили беспилотники
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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Об уничтожении беспилотника в Брянской области в 01:08 мск написал в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что перехват был произведен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о поражении «воздушной цели» в небе над регионом. Он не уточнил, где и во сколько перехватили цель.

Минобороны cообщило о перехвате дрона и ракеты в двух областях
Минобороны cообщило о перехвате дрона и ракеты в двух областях

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Теги
Минобороны Брянская область Ростовская область атаки ПВО
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