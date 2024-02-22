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Политика ,  
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Путин прилетел в Чебоксары

Владимир Путин прибыл в Чувашию с рабочим визитом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чебоксары (Чувашия). Как сообщил журналист Павел Зарубин, кортеж президента уже отъехал от взлетно-посадочной полосы.

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Политика
Владимир Путин (третий справа)

Глава государства прибыл в столицу республики из Казани, где провел два рабочих дня. Там президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М и принял участие в церемонии открытия «Игр будущего».

Также президент встретился с бывшим и действующим главами Татарстана Минтимером Шаймиевым (1991–2010) и Рустамом Миннихановым. Встреча прошла в резиденции главы республики.

Кроме того, Путин встретился с коллегами из Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, которые прибыли на открытие «Игр будущего». Также он провел встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков в многофункциональной зоне дорожного сервиса под Казанью, с которой начинается трасса М-12 «Восток».

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Владимир Путин Чебоксары Чувашия рабочий визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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