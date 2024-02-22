Путин прилетел в Чебоксары

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чебоксары (Чувашия). Как сообщил журналист Павел Зарубин, кортеж президента уже отъехал от взлетно-посадочной полосы.

Глава государства прибыл в столицу республики из Казани, где провел два рабочих дня. Там президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М и принял участие в церемонии открытия «Игр будущего».

Также президент встретился с бывшим и действующим главами Татарстана Минтимером Шаймиевым (1991–2010) и Рустамом Миннихановым. Встреча прошла в резиденции главы республики.

Кроме того, Путин встретился с коллегами из Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, которые прибыли на открытие «Игр будущего». Также он провел встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков в многофункциональной зоне дорожного сервиса под Казанью, с которой начинается трасса М-12 «Восток».