Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира
Россия была и есть одной из ведущих спортивных держав мира, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства назвал закономерным тот факт, что «идея объединить классический и киберспорт была рождена в России».
«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей», — отметил Путин.
«Игры будущего» — мультиспортивный турнир по 21 дисциплине, который пройдет в Казани до 3 марта. В соревнованиях участвуют порядка двух тысяч спортсменов из 107 стран, призовой фонд турнира — $10 млн.
На церемонию открытия приехали зарубежные лидеры, в том числе президент Белоруссии, Казахстана, Киргизии. На мероприятии также присутствовали известные спортсмены, в том числе фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина