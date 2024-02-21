Владимир Путин: Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

Владимир Путин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Россия была и есть одной из ведущих спортивных держав мира, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал закономерным тот факт, что «идея объединить классический и киберспорт была рождена в России».

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей», — отметил Путин.

«Игры будущего» — мультиспортивный турнир по 21 дисциплине, который пройдет в Казани до 3 марта. В соревнованиях участвуют порядка двух тысяч спортсменов из 107 стран, призовой фонд турнира — $10 млн.

На церемонию открытия приехали зарубежные лидеры, в том числе президент Белоруссии, Казахстана, Киргизии. На мероприятии также присутствовали известные спортсмены, в том числе фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.