Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Видео
Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Самолет вылетел с площадки Казанского авиационного завода им. Горбунова. В общей сложности полет продлился около 30 минут, еще 45 минут заняла подготовка к нему.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раскрыл детали маршрута, назвав его «военной тайной».
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