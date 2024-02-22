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Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Самолет вылетел с площадки Казанского авиационного завода им. Горбунова. В общей сложности полет продлился около 30 минут, еще 45 минут заняла подготовка к нему.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раскрыл детали маршрута, назвав его «военной тайной».