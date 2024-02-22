Гладков: два человека пострадали в результате атаки дронов в Глотово

В Белгородской области дроны ВСУ разбомбили два грузовика

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Два человека пострадали в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины на село Глотово в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам главы области, ВСУ с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля.

«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение», — написал он.

Гладков добавил, что при взрыве были повреждены автомобили, один из них загорелся.

В Белгородской области, граничащей с Украиной, регулярно происходят обстрелы. 19 февраля Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при атаке на село Тишанка.

При обстреле Белгорода 15 февраля погибли семь человек. ВСУ нанесли удар по городу из РСЗО RM-70 «Вампир», силы ПВО уничтожили 14 снарядов системы.

