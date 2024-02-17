Гладков сообщил об обстреле третьего за день населенного пункта

Вооруженные силы Украины обстреляли cело Безымено в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга», — написал глава региона.

Машина скорой помощи забрала пострадавшего в больницу.

Ранее 17 февраля губернатор сообщил об ударе ВСУс помощью БПЛА-камикадзе по окраине села Почаево. В результате никто не пострадал, были выбиты стекла у трактора. Спустя 25 минут украинские военные атаковали окраину поселка Задорожный и повредили линию электропередачи.

Попавшее под обстрел вечером село Безымено стало целью ВСУ и вчера, 16 февраля. В результате той атаки несколько жителей населенного пункта остались без света.

Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.