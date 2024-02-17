 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстреле третьего за день населенного пункта

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Безымено, пострадал водитель трактора
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли cело Безымено в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга», — написал глава региона.

Машина скорой помощи забрала пострадавшего в больницу.

В Белгородской области дважды за ночь объявили ракетную опасность
Политика

Ранее 17 февраля губернатор сообщил об ударе ВСУс помощью БПЛА-камикадзе по окраине села Почаево. В результате никто не пострадал, были выбиты стекла у трактора. Спустя 25 минут украинские военные атаковали окраину поселка Задорожный и повредили линию электропередачи.

Попавшее под обстрел вечером село Безымено стало целью ВСУ и вчера, 16 февраля. В результате той атаки несколько жителей населенного пункта остались без света.

Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Персоны
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области за полчаса обстреляли село и поселок
Политика
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Общество
В Белгородской области сбили два дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Шойгу рассказал, что значит взятие под контроль Авдеевки для Донецка Политика, 22:53
Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки Политика, 22:50
Орбан призвал к переменам в ЕС Политика, 22:27
Гладков сообщил об обстреле третьего за день населенного пункта Политика, 22:19
Крупный пожар начался на складе в Кузбассе Общество, 22:03
Продукты за час: чего хотят покупатели от food-ретейла РБК и Яндекс, 22:00
В Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих Общество, 21:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области Политика, 21:23
Rheinmetall построит завод по производству снарядов на Украине Политика, 21:18
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 21:10
Рыбакина проиграла Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Дохе Спорт, 21:04
Военкор «Звезды» получил ранение при обстреле поселка в ДНР Политика, 20:51
Созданный в декабре «Амкал» пробился на мейджор по Counter-Strike 2 Спорт, 20:45
Глава МИД Эстонии возложил ответственность на Запад за сдачу Авдеевки Политика, 20:32