Гладков сообщил об обстреле третьего за день населенного пункта
Вооруженные силы Украины обстреляли cело Безымено в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга», — написал глава региона.
Машина скорой помощи забрала пострадавшего в больницу.
Ранее 17 февраля губернатор сообщил об ударе ВСУс помощью БПЛА-камикадзе по окраине села Почаево. В результате никто не пострадал, были выбиты стекла у трактора. Спустя 25 минут украинские военные атаковали окраину поселка Задорожный и повредили линию электропередачи.
Попавшее под обстрел вечером село Безымено стало целью ВСУ и вчера, 16 февраля. В результате той атаки несколько жителей населенного пункта остались без света.
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