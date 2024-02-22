Умер раненый выстрелами в голову у петербургской гимназии водитель
Водитель, которому неизвестный выстрелил в затылок 20 февраля около петербургской гимназии, умер, сообщил источник РБК. О смерти мужчины также сообщает «Фонтанка».
По словам источника РБК, водитель умер 22 февраля около полудня. «Фонтанка» пишет, что он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации с открытой внутричерепной раной и отеком мозга.
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