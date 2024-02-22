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Умер раненый выстрелами в голову у петербургской гимназии водитель

Умер водитель, которому выстрелили в затылок у гимназии в Санкт-Петербурге
Кадр с места происшествия
Кадр с места происшествия (Фото: СК РФ)

Водитель, которому неизвестный выстрелил в затылок 20 февраля около петербургской гимназии, умер, сообщил источник РБК. О смерти мужчины также сообщает «Фонтанка».

По словам источника РБК, водитель умер 22 февраля около полудня. «Фонтанка» пишет, что он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации с открытой внутричерепной раной и отеком мозга.

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