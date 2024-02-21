«Фонтанка» узнала о состоянии раненного у гимназии в Петербурге мужчины
Состояние гражданина Узбекистана, которому выстрелили в голову у гимназии в Петербурге, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, мужчина находится в реанимации. Накануне дипломаты из консульства Узбекистана связывались с экстренными службами, чтобы узнать о состоянии раненого, пишет «Фонтанка».
В 42-летнего мужчину выстрелили около гимназии № 622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга 20 февраля, сообщило издание «78». По данным «Фонтанки», он привез в школу детей своего начальника. «РИА Новости» сообщило, что мужчина работал водителем у петербургского адвоката.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Максимальное наказание по этой статье — 11 лет и 3 месяца лишения свободы. В ведомстве уточнили, что неизвестный выстрелил 42-летнему мужчине в голову, после чего скрылся.
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