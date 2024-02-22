Полет Путина на Ту-160М продлился 30 минут
Президент Владимир Путин завершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, сообщает ТАСС. Полет длился 30 минут, еще 45 минут заняла подготовка к нему.
Самолет с президентом взлетел с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Накануне, 21 февраля, Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и посидел за его штурвалом.
Ту-160М — модернизированная версия ракетоносца, который был разработан еще в 1970-е годы ОКБ имени Туполева.
Первый такой самолет собрали и передали на испытания в 2019 году. Минобороны сообщило, что на Ту-160М установлена новая система вооружения, которая позволит применять перспективные крылатые ракеты и бомбы.
Боевая эффективность самолета в два раза выше, чем у предшественника, подчеркнули в ведомстве. Летом 2023 года «Ростех» сообщил о начале госиспытаний Ту-160М.
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