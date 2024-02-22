Полет Путина на Ту-160М продлился 30 минут

Владимир Путин в кабине Ту-160М (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Владимир Путин завершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, сообщает ТАСС. Полет длился 30 минут, еще 45 минут заняла подготовка к нему.

Самолет с президентом взлетел с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Накануне, 21 февраля, Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и посидел за его штурвалом.

Ту-160М — модернизированная версия ракетоносца, который был разработан еще в 1970-е годы ОКБ имени Туполева.

Первый такой самолет собрали и передали на испытания в 2019 году. Минобороны сообщило, что на Ту-160М установлена новая система вооружения, которая позволит применять перспективные крылатые ракеты и бомбы.

Боевая эффективность самолета в два раза выше, чем у предшественника, подчеркнули в ведомстве. Летом 2023 года «Ростех» сообщил о начале госиспытаний Ту-160М.