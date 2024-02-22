В ООН увидели угрозу роста пиратства при движении судов в обход Африки
В Международной морской организации ООН выразили опасение, что рост объемов перевозок вокруг Африки в обход Красного моря, ставшего небезопасным из-за нападений йеменских хуситов, может привести к активизации пиратов в других регионах, пишет Financial Times.
«Мы ведем переговоры с государствами, выходящими на Гвинейский залив, чтобы объяснить: с учетом роста интенсивности морских перевозок нам нужно избежать новой эскалации ситуации, роста случаев пиратства», — сказал генсек морской организации Арсенио Домингес.
Глава организации также отметил, что судоходные компании должны вернуться к более строгим мерам обеспечения безопасности, как в период активности сомалийских пиратов в 2008–2012 годах.
Пиратство у берегов Сомали продолжается с 1990-х, после начала гражданской войны в стране и последовавшего за ней расформирования военно-морского флота. Сомали — одна из беднейших стран мира.
Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС, начавшейся в октябре 2023 года: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Фактически под удар попадают коммерческие суда, не связанные с Израилем или США.
В январе США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене.
Ряд грузоперевозчиков, например Maersk, после эскалации в Красном море стали направлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды. Однако, по данным Еврокомиссии, из-за удлиненного пути срок доставки увеличился в среднем на 10–15 дней, а стоимость перевозки выросла на 400%.
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