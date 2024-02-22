Медведев выступил против отключения России от мирового интернета
Перекрывать связь России с внешним интернетом не нужно, необходимо просто ставить блоки на «деструктивные вещи», заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
По словам Медведева, отключиться от глобальной Сети в современном мире почти нереально.
«Полностью обособиться нереально и не нужно. <...> Нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность», — сказал он (цитата по ТАСС).
Зампред Совбеза добавил, что в российской части интернета «можно немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать». Однако проводить такие корректировки необходимо избирательно, подчеркнул он.
В России периодически блокируют доступ к некоторым сайтам и VPN-сервисам. В частности, в феврале 2024 года Роскомнадзор сообщил о запрете популяризации VPN, который вступит в силу 1 марта.
5 февраля от ведомства поступило предложение закрыть публичный доступ к информации о блокировке сайтов. Роскомнадзор призывл скрыть данные о причинах закрытия тех или иных ресурсов.
В январе 2023 года Генпрокуратура заявила о блокировке 306 сайтов, которые содержали призывы к финансированию Вооруженных сил Украины. Жалобы на эти сайты получил Роскомнадзор.
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