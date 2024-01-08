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Военная операция на Украине ,  
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В России заблокировали более 300 сайтов с призывом финансировать ВСУ

Генпрокуратура в 2023 году заблокировала 306 сайтов с призывом финансировать ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Генпрокуратура в 2023 году выявила 306 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины, все они были заблокированы, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзор были направлены 388 обращений, которые касались 19 тыс. сайтов, содержащих пропаганду или оправдание экстремистских действий, призывы к насильственным действиям по мотивам национальной, религиозной, социальной и расовой ненависти и вражды, включая 306 сайтов с призывами к финансированию ВСУ.

Кроме того, в прошедшем году Генпрокуратура направила в Роскомнадзор более 2 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете. Из них 555 требований в отношении 69 тыс. интернет-ресурсов касались информации, дискредитирующей действия Вооруженных сил России и органов власти.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В ноябре 2023 года в России приняли поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», позволяющие блокировать призывы к «финансированию вооруженных сил противника в условиях вооруженного конфликта, контртеррористической операции, военных или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия». Согласно поправкам, генпрокурор и его заместители получили полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки таких публикаций.

Теги
Генпрокуратура блокировка сайтов финансирование ВСУ Украина
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