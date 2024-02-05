Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов

Ведомство хочет закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов и скрыть сведения об основаниях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор предлагает закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов. Из доступа хотят скрыть сведения об основаниях закрытия ресурсов. Проект приказа ведомства опубликован 2 февраля на regulation.gov.ru. На него обратил внимание «Коммерсантъ».

Поправки вносятся в порядок функционирования информационной системы взаимодействия, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах. Роскомнадзор предлагает убрать пункт, согласно которому у пользователей должна быть возможность проверять наличие требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенный контент. Из реестра о блокировках предлагается исключить номер требования, а операторам разрешат не публиковать на страницах-«заглушках» основания.

Речь идет о закрытии доступа к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам, фейками о российской армии, предложениями о финансировании противника, призывами к введению санкций против России, контентом нежелательных организаций.

Генпрокуратуру перестали упоминать в реестре еще с октября 2022 года, а блокировки сайтов стали приписываться неназванному ведомству, указывает издание.

Роскомнадзор уже выносил подобные поправки на общественное обсуждение 1 декабря 2022 года, но статус старого документа перестал обновляться после прохождения антикоррупционной экспертизы.

По мнению IT-эксперта Филиппа Кулина, поправки отразятся больше на «общественном мониторинге за блокировками», чем на работе сайтов и хостеров, которые почти не оспаривают требования Генпрокуратуры, опасаясь дальнейшего преследования, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин в то же время отмечает, что это «негативно повлияет на прозрачность принятия решений»: если сейчас можно сразу понять, почему тот или иной ресурс заблокировали, то новые поправки исключат такую возможность. «Придется обращаться в Роскомнадзор, и ответ будет зависеть от него», — пояснил он.

Помимо закрытия доступа к сайтам Роскомнадзор блокирует и работающие в стране VPN-сервисы. В сентябре прошлого года Минцифры предложило закрывать доступ к ресурсам, на которых размещены способы обхода блокировок. В ноябре Роскомнадзору разрешили вносить в реестр запрещенных сайтов ресурсы с информацией об обходе ограничений.