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Политика ,  
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Подлинность документов убитого пилота вызвала сомнения у полиции Испании

Полиция Испании: у убитого летчика могли быть поддельные документы
Максим Кузьминов
Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

В полиции Испании заявили, что документы убитого в Аликанте российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину, могут быть поддельными. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии Испании.

«В ходе расследования стало известно, что его документы могут быть поддельными и [убитый ] мог быть другим человеком», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что полиция продолжает расследование.

EFE сообщило о подтверждении гибели угнавшего российский Ми-8 в Испании
Политика
Максим Кузьминов

Сообщения о смерти пилота Максима Кузьминова в испанских СМИ появились 19 февраля. В частности, агентство EFE сообщило, что в Вильяхойосе провинции Аликанте нашли тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями — им оказался российский пилот.

Рядом с ним обнаружили документы 33-летнего украинца. Несмотря на то что Кузьминову было 28 лет, собеседники EFE утверждали, что убитый — российский летчик.

Смерть Кузьминова подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. Полиция Испании начала проверку по делу об убийстве.

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Делом об угоне вертолета на Украину занялась ФСБ
Политика
Вертолет Ми-8


Российский пилот Максим Кузьминов угнал из Курска на Украину вертолет Ми-8 в августе 2023 года. Украинское издание «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов связался с украинской разведкой и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.

За это он получил гарантии безопасности, новые документы и обещание денежного вознаграждения.

Уголовное дело против Кузьминова завела ФСБ.

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Теги
Испания Россия летчик Вертолет Ми-8 новости
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