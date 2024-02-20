Подлинность документов убитого пилота вызвала сомнения у полиции Испании
В полиции Испании заявили, что документы убитого в Аликанте российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину, могут быть поддельными. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии Испании.
«В ходе расследования стало известно, что его документы могут быть поддельными и [убитый ] мог быть другим человеком», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что полиция продолжает расследование.
Сообщения о смерти пилота Максима Кузьминова в испанских СМИ появились 19 февраля. В частности, агентство EFE сообщило, что в Вильяхойосе провинции Аликанте нашли тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями — им оказался российский пилот.
Рядом с ним обнаружили документы 33-летнего украинца. Несмотря на то что Кузьминову было 28 лет, собеседники EFE утверждали, что убитый — российский летчик.
Смерть Кузьминова подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. Полиция Испании начала проверку по делу об убийстве.
Российский пилот Максим Кузьминов угнал из Курска на Украину вертолет Ми-8 в августе 2023 года. Украинское издание «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов связался с украинской разведкой и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.
За это он получил гарантии безопасности, новые документы и обещание денежного вознаграждения.
Уголовное дело против Кузьминова завела ФСБ.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит