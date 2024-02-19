Чехия с февраля 2022 года выплатила беженцам с Украины пособий на $710 млн

Чехия за два года выплатила беженцам с Украины пособий на $710 млн

Украинские беженцы, которые оказались в Чехии после начала военной операции, получили гуманитарные пособия в совокупности 16,33 млрд крон (около $710 млн), передает издание Idnes со ссылкой на МВД и министерство труда.

На сегодняшний день в Чехии проживает около 383 тыс. украинских беженцев. 98 тыс. из них — это дети и подростки в возрасте до 18 лет, 170 тыс. — женщины, которым от 18 до 65 лет. Еще 15,5 тыс. — это люди старшего возраста обоих полов, которым больше 65 лет. В чешские школы, по данным министерства образования страны, ходят приблизительно 50 тыс. детей из Украины.

В конце января верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что из-за боевых действий свои дома были вынуждены покинуть 10 млн украинцев. 6,3 млн из них эмигрировали, 3,7 млн уехали в другой регион Украины. Подавляющее большинство украинских беженцев, по данным ООН, составляют женщины и дети.

29 января президент Украины Владимир Зеленский дал интервью германскому вещателю ARD. В нем он затронул тему выплаты пособий украинским беженцам, которые находятся за границей, в частности, в Германии.

«Для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — сказал он.

По его словам, в некоторых случаях выехавшие с Украины люди получают социальные выплаты и от Киева, и от страны пребывания.