Пресс-служба Сальдо опровергла информацию о его гибели
Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо — фейк, запущенный Украиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», — сказал собеседник агентства.
Ранее 21 февраля украинское издание «Страна.ua» и информагентство УНИАН сообщили о появлении сведений о гибели губернатора.
В августе 2022 года Сальдо госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, после чего отправили на лечение в Москву. Кирилл Стремоусов, который в то время работал его заместителем, назвал сообщения о резком ухудшении состояния здоровья главы администрации «частью информационной войны Украины против России». Госпитализацию чиновника он связал с «тяжелейшим перенапряжением». В сентябре того же года Сальдо вернулся к своим обязанностям. Стремоусов погиб в автокатастрофе 9 ноября 2022-го.
Случившееся с ним летом 2022 года губернатор Херсонской области прокомментировал 20 февраля 2024-го.
«В августе 2022 года меня отравили. Всё, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо; потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве», — написал он в телеграм-канале. Своего отравителя Сальдо назвал Иудой, пояснив, что им оказался человек из его окружения.
Днем ранее Минобороны раскрыло детали отравления Владимира Сальдо, а также главы ЛНР Леонида Пасечника.
В ведомстве рассказали, что Сальдо был отравлен рицином — белковым ядом растительного происхождения, включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Вещество известно, в частности, тем, что в 1978 году с его помощью убили болгарского журналиста и диссидента Георгия Маркова, уколов его зонтиком с отравленным наконечником.
Пасечника, по данным Минобороны, в декабре 2023 года отравили фенолом. Об этом эпизоде ранее известно не было.
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