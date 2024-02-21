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Политика ,  
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Пресс-служба Сальдо опровергла информацию о его гибели

Пресс-служба херсонского губернатора Сальдо опровергла сообщения о его гибели
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо — фейк, запущенный Украиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», — сказал собеседник агентства.

Ранее 21 февраля украинское издание «Страна.ua» и информагентство УНИАН сообщили о появлении сведений о гибели губернатора.

В августе 2022 года Сальдо госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, после чего отправили на лечение в Москву. Кирилл Стремоусов, который в то время работал его заместителем, назвал сообщения о резком ухудшении состояния здоровья главы администрации «частью информационной войны Украины против России». Госпитализацию чиновника он связал с «тяжелейшим перенапряжением». В сентябре того же года Сальдо вернулся к своим обязанностям. Стремоусов погиб в автокатастрофе 9 ноября 2022-го.

Случившееся с ним летом 2022 года губернатор Херсонской области прокомментировал 20 февраля 2024-го.

«В августе 2022 года меня отравили. Всё, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо; потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве», — написал он в телеграм-канале. Своего отравителя Сальдо назвал Иудой, пояснив, что им оказался человек из его окружения.

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Днем ранее Минобороны раскрыло детали отравления Владимира Сальдо, а также главы ЛНР Леонида Пасечника.

В ведомстве рассказали, что Сальдо был отравлен рицином — белковым ядом растительного происхождения, включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Вещество известно, в частности, тем, что в 1978 году с его помощью убили болгарского журналиста и диссидента Георгия Маркова, уколов его зонтиком с отравленным наконечником.

Пасечника, по данным Минобороны, в декабре 2023 года отравили фенолом. Об этом эпизоде ранее известно не было.

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Теги
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