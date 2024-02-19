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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны раскрыло детали отравления Сальдо и Пасечника

Минобороны: ВСУ в декабре 2023 года отравили главу ЛНР Пасечника
Сюжет
Военная операция на Украине
По информации Минобороны России, Сальдо в августе 2022 года отравили рицином. Этим же ядом был убит в 1978 году уколом зонтика болгарский журналист Георгий Марков
Леонид Пасечник и Владимир Сальдо
Леонид Пасечник и Владимир Сальдо (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. В Минобороны считают, что за отравлением стоят ВСУ.

Также в ведомстве рассказали подробности отравления главы Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года.

«Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин», — сообщил Кириллов.

Он добавил, что «известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц», расследования этих случаев ведется.

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Фото:US Navy / Global Look Press

Рицин — белковый яд растительного происхождения. В природных условиях вырабатывается в бобах растения клещевина. Из семян этого растения получают касторовое масло, а рицин входит в состав отходов, которые остаются после переработки.

Рицин внесен в список 1 приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Туда включают вещества, которые могут использоваться для изготовления химоружия или в качестве него. Согласно конвенции, производство свыше 100 г подобных веществ в год должно декларироваться в ОЗХО.

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В сентябре 1978 года зонтиком, в наконечнике которого был рицин, убили в Лондоне болгарского журналиста Георгия Маркова. Убийцу не нашли, под подозрения попали болгарские и советские спецслужбы.

Фенол, об отравлении соединениями которого Пасечника сообщило Минобороны, является токсичным веществом. Оно всасывается в кровь через кожу и слизистые оболочки, а затем попадает в ткани и органы. Среди симптомов отравления фенолом — нарушения работы центральной нервной системы, слабость, головные боли, головокружение, нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта.

Сальдо госпитализировали и отправили на лечение в НИИ Склифосовского в Москве в августе 2022 года. В сентябре он вернулся к работе. Об отравлении Пасечника ранее не сообщалось.

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отравление Владимир Сальдо Леонид Пасечник Игорь Кириллов Минобороны
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