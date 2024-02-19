Il Corrispondente сообщила об убийстве в Испании летчика, угнавшего Ми-8

Об убийстве 28-летнего Максима Кузьминова без ссылки на источники сообщил итальянский портал. При этом испанские СМИ писали, что погибший — 33-летний украинец, его имя не называлось

Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

В Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, в прошлом году угнавший из России вертолет Ми-8 и передавший его Украине, сообщает итальянское издание Il Corrispondente. Источники информации в публикации не указаны, а материал называется «Предатели долго не живут».

Убийство произошло в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В материале итальянского издания есть ссылка на испанский портал ABC, однако там сказано, что полиция начала расследование убийства 33-летнего украинца.

Украинская «Политика страны» со ссылкой на главное управление разведки Минобороны сообщала, что 28-летний Кузьминов, служивший на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой, а попав в зону боевых действий, в августе прошлого года перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения.

РБК направил запрос в пресс-службу полиции Испании, генеральное консульство Испании в России и посольство Испании в Москве.

1 октября 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с Кузьминовым в вертолете находились штурман и бортовой техник, которые были убиты. Последний вылет он совершил из Ростовской области.

Представитель контрразведки по имени Андрей (его лицо было размыто на видео) сообщил, что в отношении Кузьминова ведется расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы. По словам мужчины, идет розыск, «срок которого не имеет давности».