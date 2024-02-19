Il Corrispondente сообщила об убийстве в Испании летчика, угнавшего Ми-8
В Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, в прошлом году угнавший из России вертолет Ми-8 и передавший его Украине, сообщает итальянское издание Il Corrispondente. Источники информации в публикации не указаны, а материал называется «Предатели долго не живут».
Убийство произошло в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. В материале итальянского издания есть ссылка на испанский портал ABC, однако там сказано, что полиция начала расследование убийства 33-летнего украинца.
Украинская «Политика страны» со ссылкой на главное управление разведки Минобороны сообщала, что 28-летний Кузьминов, служивший на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой, а попав в зону боевых действий, в августе прошлого года перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения.
РБК направил запрос в пресс-службу полиции Испании, генеральное консульство Испании в России и посольство Испании в Москве.
1 октября 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с Кузьминовым в вертолете находились штурман и бортовой техник, которые были убиты. Последний вылет он совершил из Ростовской области.
Представитель контрразведки по имени Андрей (его лицо было размыто на видео) сообщил, что в отношении Кузьминова ведется расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы. По словам мужчины, идет розыск, «срок которого не имеет давности».
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