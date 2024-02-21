В Швеции назвали Россию самой большой угрозой

Шарлотт фон Эссен (Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия, а также Китай и Иран все еще представляют самую большую угрозу безопасности Швеции, заявила глава шведской службы безопасности Шарлотта фон Эссен, представляя ежегодный отчет об угрозах, с которыми сталкивается страна.

«Прежде всего Россия, но также Китай и Иран по-прежнему представляют собой самую большую угрозу для Швеции, и они работают, и в определенной степени также работают вместе, чтобы изменить нынешнюю систему безопасности», — сказала фон Эссен (цитата по Reuters).

В отчете, о котором она говорит, отмечается, что иностранные государства могут использовать «воинствующих экстремистов» и другие типы организаций для осуществления деятельности, угрожающей безопасности.

Летом 2022 года НАТО представило новую стратегическую концепцию, в которой тоже назвало Россию «главной угрозой безопасности». В докладе альянса в 2020 году говорилось, что Россия останется главной угрозой для НАТО как минимум до 2030 года.

В середине февраля 2024 года в США начали говорить, что знают о «серьезной угрозе национальной безопасности», которая может быть со стороны России. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что угроза нацбезопасности связана с разрабатываемыми российской стороной противоспутниковыми средствами.