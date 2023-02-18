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Второй Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию

Второй стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на летно-испытательную станцию

Второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки был отправлен на летно-испытательную станцию. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на полях прошедшего в Бангалоре международного авиашоу Aero India 2023.

«Вторая машина отправлена на летную станцию, сейчас идет сборка третьего Ту-160М», — сказал собеседник ТАСС.

30 декабря 2022 года два ракетоносца-бомбардировщика передали для проведения летных испытаний. Они разработаны конструкторским бюро «Туполев». Самолеты собирают на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, филиале ПАО «Туполев». Первый полет бомбардировщик совершил 12 января. Ту-160М может нести перспективные крылатые ракеты и бомбы, став как минимум вдвое эффективнее своего предшественника.

Ту-160М представляет собой модернизированный стратегический бомбардировщик. Программу производства обновленных ракетоносцев развернули по указанию президента Владимира Путина.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал Ту-160 «важнейшей частью ядерной триады России». Новые самолеты получили современное бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели НК-32-02. Чемезов пообещал, что «в ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться».

Теги
ракетоносцы Ту-160 Туполев
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