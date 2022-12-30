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Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания

ОАК: два стратегических ракетоносца Ту-160М переданы на летные испытания
Бомбардировщик Ту-160М
Бомбардировщик Ту-160М (Фото: пресс-служба ОАК)

Два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М переданы для проведения летных испытаний, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в структуру «Ростеха»).

Ракетоносцы разработаны конструкторским бюро «Туполев». На испытания передали первый самолет, серийно изготовленный по программе воспроизводства Ту-160М, и модернизированный строевой самолет, уточнили в ОАК.

На летно-испытательной станции проведут испытания самолетных систем, двигателей и бортового радиоэлектронного оборудования. После этого машины передадут в эксплуатирующую организацию.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал Ту-160 «важнейшей частью ядерной триады России». По его словам, модернизированные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшествующие модели. Новые самолеты получили современное бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели НК-32-02. «В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться», — пообещал Чемезов.

Ту-160М — это модернизированный вариант стратегического бомбардировщика Ту-160, который состоит на вооружении с 1987 года. Программу производства обновленных самолетов развернули по решению президента России Владимира Путина. Ракетоносцы собирают на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, филиале ПАО «Туполев».

Обновленный вариант самолета сохранил облик Ту-160, но создается на новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Первый полет бомбардировщик совершил 12 января.

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В Минобороны указывают, что самолет сможет нести перспективные крылатые ракеты и бомбы и станет как минимум вдвое эффективнее своего предшественника Ту-160. 21 декабря Минобороны сообщило, что в состав авиационных стратегических ядерных сил вошел один модернизированный ракетоносец, в 2023 году планируется принять еще три самолета.

Теги
Ту-160 авиация ОАК Ростех бомбардировщик ракетоносцы Минобороны
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