Суды постановили выдворить 13 мигрантов после задержаний в Петербурге

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Из России выдворят 13 мигрантов, которых задержали в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге за нарушение режима пребывания в стране, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суды рассмотрели протоколы в отношении 13 иностранцев 2 января, им назначены штрафы и выдворение за пределы страны.1 января такие же решения были вынесены в отношении еще 27 человек, отмечает издание.

Всего в новогоднюю ночь в Петербурге задержали около 3 тыс. мигрантов и доставили их из центра города в отделы полиции. Более 600 человек из числа задержанных, по данным «Фонтанки», находились в стране с нарушением миграционного законодательства, на них были составлены административные протоколы, под угрозой выдворения оказались свыше 100 человек.