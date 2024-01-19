Основатель группы «Пасош» обжаловал решение суда о выдворении из России

Петар Мартич (Фото: petarmartic / VK)

Сербский музыкант, основатель групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России из-за пропаганды наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы.

В суде сказали, что к ним поступила апелляционная жалоба на решение о признании Мартича виновным по статье о пропаганде наркотиков иностранным гражданином. Ее рассмотрят в Мосгорсуде.

Мартича признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) из-за песни «Насекомое», записанной совместно с рэпером Boulevard Depo (Артем Кулик).

Ему назначили наказание в виде административного штрафа в 20 тыс. руб. с выдворением за пределы России.

Мартич родился в Белграде в 1993 году, но с 1997 года живет в России. В 2014 году он занялся музыкой, основав рок-проект «Пасош», а затем рэп-группу «Прыгай киска».

Бывшая партнерша Мартича в 2021 году обвинила музыканта в психологическом и физическом насилии, позже к обвинениям присоединились другие состоявшие когда-то в отношениях с музыкантом женщины. Из-за этого 23 марта 2021 года участники «Пасош» решили приостановить деятельность группы.