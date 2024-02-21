Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине

Белый дом не считает передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Киев, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Экономическая помощь должна предоставляться в виде грантов, потому что мы не считаем лучшим способом движения вперед предлагать Украине взять на себя значительные обязательства прямо сейчас», — сказал Салливан.

Он добавил, что считает правильным пакет о выделении финансирования зарубежным партнерам, который поддержал сенат США 13 февраля.

16 февраля восемь членов нижней палаты конгресса США, как республиканцев, так и демократов, выдвинули свой вариант билля о помощи союзникам США и трансформации миграционной политики. Билль предлагал сократить средства союзникам до $66,32 млрд. На помощь Украине там выделяется $47,69 млрд (вместо $60,06 млрд в версии сената).

Также сенаторы Линдси Грэм и Маркуэйн Маллин предложили выдавать средства в виде беспроцентного займа без фиксированного графика выплат. За такой формат выступает и Дональд Трамп. Эту идею поддержал и Майкл Маккол.

Российские власти осуждают как военную, так и финансовую помощь Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит исход конфликта. Владимир Путин отмечал, что хочет урегулировать его мирным путем.