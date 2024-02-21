 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине

Белый дом: США не считают помощь в кредит лучшим способом помочь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Белый дом не считает передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Киев, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Экономическая помощь должна предоставляться в виде грантов, потому что мы не считаем лучшим способом движения вперед предлагать Украине взять на себя значительные обязательства прямо сейчас», — сказал Салливан.

Он добавил, что считает правильным пакет о выделении финансирования зарубежным партнерам, который поддержал сенат США 13 февраля.

Палата представителей ушла на перерыв без согласования помощи Украине
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

16 февраля восемь членов нижней палаты конгресса США, как республиканцев, так и демократов, выдвинули свой вариант билля о помощи союзникам США и трансформации миграционной политики. Билль предлагал сократить средства союзникам до $66,32 млрд. На помощь Украине там выделяется $47,69 млрд (вместо $60,06 млрд в версии сената).

Также сенаторы Линдси Грэм и Маркуэйн Маллин предложили выдавать средства в виде беспроцентного займа без фиксированного графика выплат. За такой формат выступает и Дональд Трамп. Эту идею поддержал и Майкл Маккол.

Российские власти осуждают как военную, так и финансовую помощь Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит исход конфликта. Владимир Путин отмечал, что хочет урегулировать его мирным путем.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
военная помощь Украина США финансовая помощь
Материалы по теме
Сенатор Линдси Грэм оказался в российском реестре экстремистов
Политика
NYT сообщил о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки
Политика
Премьер Украины заявил о потере почти трети экономики страны за два года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера Политика, 06:02
Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине Политика, 05:41
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России Бизнес, 05:13
Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии Политика, 05:01
«Коммерсантъ» узнал причину уголовных дел на руководство общества глухих Общество, 04:30
После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист Спорт, 04:19
МВД проверит данные об угрожавшем насилием учителе в Каменск-Уральском Общество, 04:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден поручил привлечь внимание к «невменяемости» Трампа Политика, 03:36
Захарова ответила на претензии Сеула по поводу автомобиля для Ким Чен Ына Политика, 02:54
NYT сообщил о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки Политика, 02:35
США в третий раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Газе Политика, 02:21
Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине Политика, 02:02
США предупредили о выборе Украины насчет отступления из городов Политика, 01:33
«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ» Политика, 01:16