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Политика ,  
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Захарова ответила на претензии Сеула по поводу автомобиля для Ким Чен Ына

Захарова прокомментировала заявления Южной Кореи о российских машинах в Пхеньяне

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в телегрма-канале на заявления Южной Кореи о подаренном северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиле российским президентом Владимиром Путинын.

«Если у Сеула есть вопросы по поводу «соблюдения ооновских санкций» в отношении КНДР, то надо не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН», — написала Захарова.

Она напомнила «поборникам международно-правовой чистоты» о «санкционных войнах Запада». По ее мнению, они «убивают саму природу международного права» и лишают продуктов питания и медикаментов людей по всему миру.

«Будет интересно узнать, какое давление оказывает Вашингтон на Сеул, чтобы добиться нарушения законно ведущихся торговых отношений с другими странами», — добавила Захарова.

Сеул напомнил о санкциях после подаренной Путиным Ким Чен Ыну машины
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Официальный представитель южнокорейского МИДа Лим Су Сук напомнил, что напомнил, что санкции запрещают поставку, продажу или передачу в Северную Корею всех транспортных средств, независимо от их происхождения, включая автомобили класса люкс.

Он заявил, что Южная Корея продолжит следить за соблюдением санкций в отношении КНДР, после того как российский президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль.

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Подарок для Ким Чен Ына 18 февраля получила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Дмитрий Песков позже уточнил, что Путин подарил лидеру Северной Кореи автомобиль Aurus.

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Мария Захарова МИД санкции Южная Корея Северная Корея Aurus Ким Чен Ын санкции ООН
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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