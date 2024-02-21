Захарова прокомментировала заявления Южной Кореи о российских машинах в Пхеньяне

Захарова ответила на претензии Сеула по поводу автомобиля для Ким Чен Ына

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в телегрма-канале на заявления Южной Кореи о подаренном северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиле российским президентом Владимиром Путинын.

«Если у Сеула есть вопросы по поводу «соблюдения ооновских санкций» в отношении КНДР, то надо не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН», — написала Захарова.

Она напомнила «поборникам международно-правовой чистоты» о «санкционных войнах Запада». По ее мнению, они «убивают саму природу международного права» и лишают продуктов питания и медикаментов людей по всему миру.

«Будет интересно узнать, какое давление оказывает Вашингтон на Сеул, чтобы добиться нарушения законно ведущихся торговых отношений с другими странами», — добавила Захарова.

Официальный представитель южнокорейского МИДа Лим Су Сук напомнил, что напомнил, что санкции запрещают поставку, продажу или передачу в Северную Корею всех транспортных средств, независимо от их происхождения, включая автомобили класса люкс.

Он заявил, что Южная Корея продолжит следить за соблюдением санкций в отношении КНДР, после того как российский президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль.

Подарок для Ким Чен Ына 18 февраля получила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Дмитрий Песков позже уточнил, что Путин подарил лидеру Северной Кореи автомобиль Aurus.