США в третий раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Газе

США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Газе, предложенный Алжиром и призывающий к немедленному гуманитарному прекращению огня. Об этом говорится на сайте ООН.

Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась от голосования.

«Требование немедленного безоговорочного прекращения огня без соглашения, обязывающего ХАМАС освободить заложников, не принесет прочного мира», — сказала постпред США Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила о работе с Катаром и Египтом над сделкой по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение огня. Алжирский проект, по мнению США, только продлит нахождение заложников в плену и гуманитарный кризис в Газе, а также помешает сделке.

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в том, что их действия дают Израилю «фактическую лицензию на убийство» палестинцев под предлогом «создания условий для прекращения боевых действий». По его словам, Вашингтон продолжает обеспечивать международную защиту властям Западного Иерусалима и их безнаказанность за многочисленные преступления против жителей Газы.

США уже несколько раз выступали против прекращения огня в секторе Газа. 9 декабря 2023 года они также наложили вето на проект резолюции требующей немедленного прекращения огня в Газе, предложенный ОАЭ. За него тогда тоже проголосовали 13 членов Совбеза, а Великобритания воздержалась.

Также в прошлом году 27 октября Вашингтон не поддержал иорданский проект. 18 октября США наложили вето на бразильский проект ближневосточной резолюции, а 16 октября проголосовали против российского проекта, который призывал к перемирию.