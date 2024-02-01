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Война с хуситами ,  
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Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море

Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы атаковали в Красном море контейнеровоз, следовавший под флагом Либерии, передает Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США.

Как сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в X (ранее — Twitter), нападение произошло к западу от йеменского порта Ходейда около 10:00 (13:00 мск). Порт расположен на берегу Красного моря. Экипаж и судно не пострадали.

По словам собеседника AP, по контейнеровозу выпустили две баллистические ракеты. UKMTO уточнил, что по меньшей мере один снаряд попал в воду недалеко от правого борта контейнеровоза, произошел взрыв.

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Накануне представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение атаковало контейнеровоз, который следовал в один из израильских портов. По данным британской компании Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, на борту судна произошел взрыв.

Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа. Великобритания и США с января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
Йемен хуситы контейнеровоз
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