США впервые обнаружили у хуситов подводный беспилотник
Американские военные в ходе операции в Красном море впервые обнаружили у йеменских хуситов подводный беспилотник, сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети X.
Беспилотник был обнаружен 17 февраля во второй половине дня, когда военные США нанесли пять ударов по трем противокорабельным крылатым ракетам хуситов, одному беспилотному подводному кораблю и одному беспилотному надводному кораблю.
«Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного корабля с момента начала атак 23 октября», — говорится в сообщении CENTCOM.
Йеменские хуситы в Красном море атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.
Так, 10 февраля, США нанесли серию ударов по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете для наземных атак в Йемене. По данным американских военных, йеменские хуситы готовили ракеты к запуску по судам в Красном море.
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