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Политика ,  
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Сальдо назвал Иудой отравившего его человека из окружения

Сальдо назвал Иудой отравившего его рицином человека из окружения
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Иудой человека из своего окружения, который в августе 2022 года согласился его отравить. Об этом глава региона заявил в своем телеграм-канале.

Накануне российское Минобороны сообщило, что в биомедицинских пробах после отравления губернатора обнаружили частицы рицина — белкового яда растительного происхождения, который в природных условиях вырабатывается в бобах растения клещевина. Рицин внесен в список 1 приложения по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Туда включают вещества, которые могут использоваться для изготовления химоружия или в качестве него.

Сальдо упомянул о своем отравлении, комментируя появление этих деталей. «К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален», — написал губернатор. Ответственность за случившееся он возложил на Украину.

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Сальдо госпитализировали и отправили на лечение в НИИ Склифосовского в Москве в августе 2022 года. По словам самого губернатора, он успел сообщить о плохом самочувствии, после чего потерял сознание. Глава региона пришел в себя через две недели в больнице. В сентябре 2022-го он вернулся к работе.

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Теги
Владимир Сальдо Украина Херсонская область отравление химикаты
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