Кремль назвал дату послания Путина к Федеральному собранию

Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в 2023 году (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в четверг, 29 февраля, сообщил Кремль.

Источники «Коммерсанта» в начале месяца говорили, что послание будет содержать предложения по «дальнейшему развитию страны», на чем будет основана предвыборная программа Путина, а одной из ключевых тем станет «технологический, научный, военный» суверенитет России, будут затронуты темы военных действий, экономики и демографии.

В 2021 году президент огласил послание в апреле, в 2022-м этого не произошло — Путин выступил перед Федеральным собранием уже в следующем году, 21 февраля 2023 года. Кремль объяснял это «высокой динамикой» событий и сложностью «зафиксировать в конкретный момент» планы на будущее. Это было первое послание после начала военной операции на Украине.

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