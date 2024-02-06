«Коммерсантъ» узнал, когда Путин выступит с посланием к парламенту

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, в послании президент затронет темы суверенитета, семейных ценностей и целей России в спецоперации

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Оглашение послания президента Владимира Путин Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта, рассказали «Коммерсанту» четыре источника, близкие к администрации президента (АП). По их словам, преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться.

Как и в 2018 году (тогда глава государства выступил перед парламентариями 1 марта), послание, по сути, сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты Путина, отмечает газета. Хотя итоговое содержание документа пока неизвестно, в него, по данным источников, скорее всего, войдут основные посылы, которые Путин не раз затрагивал в своих выступлениях. Это, в частности, технологический, научный и военный суверенитет России, ее социально-экономическое будущее и цели страны в специальной военной операции.

«Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах (спецоперации) и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов», — рассказал один из источников.

Кроме этого, президент может рассказать о позитивных показателях экономического развития России и о нацпроектах, о которых сейчас активно информируют граждан. По словам источников, над этой частью послания работает в том числе помощник президента Максим Орешкин. также ожидается, что Путин затронет тему демографии и многодетности, которую он тоже регулярно затрагивал в недавних выступлениях.

Послание президента Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. Фактически является программным политико-правовым документом, выражающим видение главы государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

В прошлом году Путин обратился с посланием к парламенту 21 февраля. Тогда, в частности, он объявил о приостановке участия России в ДСНВ, анонсировал новые меры соцподдержки для работников ВПК, повысил МРОТ и распространил материнский капитал на присоединенные регионы. Вместе с этим президент подчеркнул, что в случае приобретения Украиной дальнобойных боеприпасов Россия будет вынуждена все дальше отодвигать украинские войска от своих границ. Комментируя эффект от санкционной политики Запада, Путин отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития.