Илон Маск согласился с тем, что конфликт на Украине основан на лжи

Маск согласился с тем, что конфликт на Украине «основан на лжи»

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что конфликт на Украине основан на лжи западных политиков.

Предприниматель Дэвид Сакс, на сообщения которого Маск часто реагирует, написал в соцсети X (ранее — Twitter), что военное противостояние на Украине «основано на лжи — лжи о том, как оно началась, как идет и чем закончится».

«Точно», — прокомментировал Маск этот твит.

«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. <...> Нам говорят, что мир с нами, хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика США является верхом безумия», — говорится в публикации Сакса. По мнению предпринимателя, конфликт на Украине «истощает» НАТО, а не делает его сильнее, как заявляют политики.

Ранее бизнесмен заявил, что Украине в конфликте с Россией не помогут ни время, ни новые деньги. Во время дискуссии с сенаторами-республиканцами Маск также согласился с мнением одного из них о том, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине.