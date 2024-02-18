Маск согласился с тем, что конфликт на Украине «основан на лжи»
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что конфликт на Украине основан на лжи западных политиков.
Предприниматель Дэвид Сакс, на сообщения которого Маск часто реагирует, написал в соцсети X (ранее — Twitter), что военное противостояние на Украине «основано на лжи — лжи о том, как оно началась, как идет и чем закончится».
«Точно», — прокомментировал Маск этот твит.
«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. <...> Нам говорят, что мир с нами, хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика США является верхом безумия», — говорится в публикации Сакса. По мнению предпринимателя, конфликт на Украине «истощает» НАТО, а не делает его сильнее, как заявляют политики.
Ранее бизнесмен заявил, что Украине в конфликте с Россией не помогут ни время, ни новые деньги. Во время дискуссии с сенаторами-республиканцами Маск также согласился с мнением одного из них о том, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри