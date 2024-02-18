 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Маск согласился с тем, что конфликт на Украине «основан на лжи»

Илон Маск согласился с тем, что конфликт на Украине основан на лжи
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что конфликт на Украине основан на лжи западных политиков.

Предприниматель Дэвид Сакс, на сообщения которого Маск часто реагирует, написал в соцсети X (ранее — Twitter), что военное противостояние на Украине «основано на лжи — лжи о том, как оно началась, как идет и чем закончится».

«Точно», — прокомментировал Маск этот твит.

«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. <...> Нам говорят, что мир с нами, хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика США является верхом безумия», — говорится в публикации Сакса. По мнению предпринимателя, конфликт на Украине «истощает» НАТО, а не делает его сильнее, как заявляют политики.

Маск ответил «верно» на пост о тупике в конфликте на Украине
Политика
Илон Маск

Ранее бизнесмен заявил, что Украине в конфликте с Россией не помогут ни время, ни новые деньги. Во время дискуссии с сенаторами-республиканцами Маск также согласился с мнением одного из них о том, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Персоны
Илон Маск Украина Военная операция на Украине США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск ответил «верно» на пост о тупике в конфликте на Украине
Политика
Илон Маск обвинил власти США в цензуре
Политика
Маск не увидел пользы от денег для Киева в противостоянии с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Новостройки, которые выделяются: где найти дома с особенным дизайном РБК и ПИК, 09:32
Бодипозитив работает не всегда. Как принять тело через бодинейтральность Pro, 09:21
США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе Политика, 09:14
Депрессия, ожирение и альцгеймер: в чем секрет «новой Tesla» Pro, 09:13
Премьер-министр Норвегии ошибочно получил марихуану по почте Общество, 09:02
Китайцы резко нарастили поездки в Россию. Инфографика Экономика, 09:00
Маск согласился с тем, что конфликт на Украине «основан на лжи» Политика, 08:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти Германии пообещали нарастить военные расходы Политика, 07:58
На Сахалине спасли всех рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине Общество, 07:54
В Хабаровском крае машина с двумя рыбаками ушла под лед Общество, 07:30
Сотрудники МЧС спасли десятки рыбаков со льдины на Сахалине. Видео Общество, 07:04
В городе Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 06:22
Президент Колумбии предложил помочь Украине поиском мира Политика, 06:13
Большинство французов выступили за продолжение помощи Украине Политика, 05:44