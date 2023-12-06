Песков рассказал, что подарили друг другу Путин и президент ОАЭ

Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном подарил ему картину, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На картине, которую подарил Путин, изображен Аль Нахайян. Президент ОАЭ в ответ подарил российскому коллеге мозаику. В Саудовской Аравии, которую Путин посетил позже, был сугубо рабочий визит, без обмена подарками, добавил Песков.

Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года. Российского президента сопровождала делегация, в которую среди прочих вошли вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По случаю приезда Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского флага, президента встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек.

В Саудовскую Аравию Путин прилетел с той же делегацией. Он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На встрече Путин заявил, что ждет визита Аль Сауда в Москву.