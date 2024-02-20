ООН перенесла созванное Россией заседание Совбеза по «формуле Аррии»

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Заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», которое решила созвать Россия и которое должно было быть посвящено борьбе с терроризмом, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба российского постпредства при организации.

«Сообщаем, что ввиду изменений в графике Совета Безопасности ООН данная встреча отложена до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

О планах провести заседание по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом сообщила 16 февраля заместитель постпреда России при организации Мария Заболоцкая. Заседание планировалось на 20 февраля. «Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой (терроризмом. — РБК) на ежедневной основе», — подчеркнула тогда Заболоцкая.

Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совбеза. Представители государств могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет на рассмотрение Совбеза ООН ракетный удар по Белгороду, который ВСУ нанесли днем 15 февраля.