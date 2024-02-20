ООН перенесла созванное Россией заседание Совбеза по «формуле Аррии»
Заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», которое решила созвать Россия и которое должно было быть посвящено борьбе с терроризмом, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба российского постпредства при организации.
«Сообщаем, что ввиду изменений в графике Совета Безопасности ООН данная встреча отложена до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
О планах провести заседание по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом сообщила 16 февраля заместитель постпреда России при организации Мария Заболоцкая. Заседание планировалось на 20 февраля. «Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой (терроризмом. — РБК) на ежедневной основе», — подчеркнула тогда Заболоцкая.
Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совбеза. Представители государств могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет на рассмотрение Совбеза ООН ракетный удар по Белгороду, который ВСУ нанесли днем 15 февраля.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит