Россия созвала заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии»
Россия созывает заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии» по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом, заявила заместитель постпреда России при организации Мария Заболоцкая, передает ТАСС.
Заседание запланировано на 20 февраля. «Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой [терроризмом. — РБК] на ежедневной основе», — подчеркнула Заболоцкая.
Согласно справочнику ООН, «формула Аррии» — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совбеза. Представители государств могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет на рассмотрение Совбеза ООН ракетный удар по Белгороду, который ВСУ нанесли днем 15 февраля.
Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 18 пострадали. Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма».
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