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Военная операция на Украине ,  
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В ООН не стали называть удар по Белгороду военным преступлением

УВКПЧ: мы не в состоянии определить, был ли удар по Белгороду преступлением
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировано о ракетном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное преступление. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель этой структуры Марта Уртадо.

«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — сказала она.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку украинских военных на Белгород, заявил, что нападения на мирных граждан должны быть немедленно прекращены.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

По последним данным, при ударе по Белгороду днем 15 февраля погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 19 ранены, из них двое в реанимации. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее «терактом».

Предыдущий сильный удар по городу ВСУ нанесли 30 декабря 2023 года — погибли 25 человек, в том числе пять детей, более сотни человек получили ранения. Тогда ООН назвала атаку нарушением гуманитарного права и также осудила атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

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Теги
ООН Белгород Военная операция на Украине
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