В ООН не стали называть удар по Белгороду военным преступлением
Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировано о ракетном ударе по Белгороду, но пока не может квалифицировать его как военное преступление. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель этой структуры Марта Уртадо.
«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — сказала она.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку украинских военных на Белгород, заявил, что нападения на мирных граждан должны быть немедленно прекращены.
По последним данным, при ударе по Белгороду днем 15 февраля погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 19 ранены, из них двое в реанимации. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее «терактом».
Предыдущий сильный удар по городу ВСУ нанесли 30 декабря 2023 года — погибли 25 человек, в том числе пять детей, более сотни человек получили ранения. Тогда ООН назвала атаку нарушением гуманитарного права и также осудила атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.
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