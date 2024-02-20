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Военная операция на Украине ,  
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Более 28,5 тыс. казаков приняли участие в военных действиях на Украине

Более 28,5 тыс. казаков приняли участие в военных действиях на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Более 28,5 тыс. казаков приняли участие в российской военной операции на Украине за все время ее проведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Сейчас на передовой в зоне СВО воюют 6,5 тыс. казаков. Выполняют боевые задачи более 20 казачьих подразделений. А всего в спецоперации приняли участие более 28,5 тыс. казаков», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов по итогам встречи с Чернышенко, его слова приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.

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Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в середине января рассказал, что за весь 2023 год на военную службу в Вооруженные силы России для отправки в зону военных действий на Украине приняли более 500 тыс. человек. Из них 420 тыс. — это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тыс. граждан в качестве добровольцев, уточнил он.

В декабре Медведев отчитывался со ссылкой на данные Минобороны, что за 11 месяцев 2023 года на службу в Вооруженные силы приняли 452 тыс. человек. В конце декабря оборонное ведомство сообщило, что на тот момент по контракту служили более 640 тыс. человек.

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казаки Дмитрий Чернышенко военнослужащие
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