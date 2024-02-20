 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Сальдо назвал четыре области восточной Украины «абсолютной Россией»
Сюжет
Военная операция на Украине

Четыре области восточной Украины исторически связаны с Россией, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал Сальдо.

Он добавил, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области также неразрывно исторически связаны с Россией. «Ну, а Киев — это мать городов русских», — заключил губернатор.

Дуда объяснил свои слова об исторической принадлежности Крыма России
Политика
Анджей Дуда

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел Крым, в 2022 году — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, также по итогам референдумов. Законность присоединения этих регионов не признает большинство государств, ряд стран ввели против России санкции.

Власти Украины не раз говорили о намерении вернуть утраченные территории. Президент Владимир Зеленский назвал Крым «центром тяжести» конфликта в 2024 году.

Россия требует от Украины признания «новых территориальных реалий». Российский президент России Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Днепропетровская область Николаевская область Одесская область
Материалы по теме
В сейме Польши поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России
Политика
Дуда объяснил свои слова об исторической принадлежности Крыма России
Политика
В Киеве обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках возврата Крыма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29
За два года в России осталась работать лишь треть иностранных компаний Pro, 07:00
Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей Бизнес, 07:00
Богомаз сообщил о второй попытке атаки дронов в Брянской области за ночь Политика, 06:58
Более 28,5 тыс. казаков приняли участие в военных действиях на Украине Политика, 06:43
ВВП Израиля сократился почти на 20% за последние месяцы 2023 года Экономика, 06:34
Минобороны рассказало о канадских и грузинских наемниках в Авдеевке Политика, 06:11
Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией» Политика, 05:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Ученые предупредили об опасных «побочках» новых препаратов от Альцгеймера Общество, 05:37
Президента Республики Сербской встретили в Казани с хлебом и солью Политика, 05:16
В палате общин Великобритании предложили выслать российского посла Политика, 04:53
В ФБР заявили о пресечении деятельности взломавших почту Британии хакеров Технологии и медиа, 04:42
В ДНР сообщили о выпущенных ВСУ 20 ракетах по району Донецка Политика, 04:25
В Одесской области подорвали автомобиль члена «Правого сектора» Политика, 04:13
Bloomberg узнал о предложенном США прекращении огня в Газе из-за Рафаха Политика, 03:55