Четыре области восточной Украины исторически связаны с Россией, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал Сальдо.

Он добавил, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области также неразрывно исторически связаны с Россией. «Ну, а Киев — это мать городов русских», — заключил губернатор.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел Крым, в 2022 году — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, также по итогам референдумов. Законность присоединения этих регионов не признает большинство государств, ряд стран ввели против России санкции.

Власти Украины не раз говорили о намерении вернуть утраченные территории. Президент Владимир Зеленский назвал Крым «центром тяжести» конфликта в 2024 году.

Россия требует от Украины признания «новых территориальных реалий». Российский президент России Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».