В «Ахмате» предположили, когда закончатся военные действия на Украине

Военные действия на Украине могут завершиться в сентябре 2024 года. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает «Грозный-Информ».

«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года. В принципе, я еще с двадцать второго года говорил, что спецоперация закончится в 2024 году», — сказал он.

По его мнению, к выборам президента США в ноябре «иссякнет помощь Украине». Кроме того, как утверждает Алаудинов, украинские войска несут большие потери в живой в силе и технике.

В декабре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров допустил, что боевые действия на Украине могут закончиться летом 2024 года. «Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — сказал он.

При этом в начале февраля 2023 года он спрогнозировал, что конфликт завершится до конца 2023 года. «Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.